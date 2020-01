"La Chilindrina" le dio un beso en la boca al "Señor Barriga"

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", sorprendió a todos sus seguidores, con una foto viral donde se la ve besando a su ex compañero de "El Chavo del 8", Édgar Vivar, más conocido como "Señor Barriga".

El beso, desató todo tipo de comentarios, ya que La Chilindrina quedó viuda en el mes de septiembre, tiempo en el que se dijo devastada por la muerte de su esposo, sin embargo en su fiesta de cumpleaños número 70 parece haber dejado todo eso atrás.

La actriz dijo en una entrevista TVNotas, que le habían vuelto las ganas de vivir, lo que incluiría darse una oportunidad en el amor. Fue por ese motivo que el beso generó tanto revuelo.

Noticias relacionadas

Tras ser consultada por el beso, La Chilindrina dijo que el Señor Barriga era uno de sus grandes amigos, ya que lo conocía hace más de 50 años. Se dijo sorprendida por el beso que le dio, hecho que no lo tomó a mal, si no que lo defendió argumentando que además de que le gustó, nadie les podía reclamar por el beso, ya que él es soltero y ella viuda.

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe). La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, confesó.