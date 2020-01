Nuevo ataque de patovicas en boliche de Mar del Plata

Un joven de 28 años terminó internado tras haber sido golpeado brutalmente por un patovica en la puerta de un boliche de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Noticias relacionadas

La agresión se produjo en la puerta del boliche "Bruto", situado sobre la calle Victoria Ocampo, en la zona de Playa Grande y fue filmado por al menos un testigo con su celular.

El joven, un turista oriundo de la provincia de San Juan, tras ser agredido por un empleado de seguridad del local nocturno fue llevado alrededor de las 4:00 en ambulancia al Hospital Interzonal de Agudos, donde quedó internado en observación, según la información difundida por el sitio del diario La Capital.

Se trata del segundo caso similar en la última semana, ya que el primero de enero otro joven fue golpeado a la salida del boliche Stadium, también en la zona de Playa Grande.

Your browser does not support the video element.

En ese hecho, que también quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, un patovica se acercó por detrás del chico, lo agarró del cuello y lo arrojó salvajemente contra el suelo, provocando su desmayo.

El joven se despertó minutos más tarde con cuello ortopédico cuando era trasladado en una ambulancia: afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Ante la difusión de las imágenes, el boliche despidió al agresor, así como también el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) se comunicó con Joaquín y le manifestó que el violento "no contaba con la habilitación profesional correspondiente por no haber realizado el Curso de Controlador de Admisión y Permanencia que exige la Ley Nacional 26.370".

En este marco, el gremio lanzó el operativo "Diversión Segura" en boliches y bares de la Costa Atlántica, en los que realiza tareas de inspección laboral en los establecimientos nocturnos: apunta a garantizar la contratación de personal capacitado para brindar seguridad a los miles de turistas que vacacionarán esta temporada en las ciudades balnearias.