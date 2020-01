Turismo chileno en Villa La Angostura, CANAL 26

Villa La Angostura, en una de las mejores temporadas de los últimos años, se encuentra llena de turistas chilenos que aprovechan el descanso estival para disfrutar de los maravillosos paisajes del sur argentino.

Además de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú y el Calafate, entre otros, los ciudadanos trasandinos eligen uno de los puntos más bellos de Neuquén, convirtiendo a la provincia en un éxito del verano 2020.

Your browser does not support the video element.

El fenómeno se invirtió en el último tiempo: años atrás, los argentinos iban a descansar a Chile, mientras que ahora, el turismo llega a nuestro país.

Noticias relacionadas

Favorecidos por el cambio, desde Chile cruzan la Cordillera miles y miles de personas y dan inicio a una prometedora temporada para comerciantes, hoteles y restaurantes.