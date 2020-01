Tragedia aérea en Irán, REUTERS.

Un avión de una aerolínea ucraniana se estrelló el miércoles en las afueras de Teherán, causando la muerte de las 176 personas que viajaban a bordo tras estallar en llamas poco después de haber despegado, en un incidente que generó un esfuerzo internacional para establecer la causa.

El Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines, en ruta a Kiev y que transportaba mayormente a pasajeros iraníes e iraníes-canadienses, se estrelló horas después de que Irán lanzó misiles a bases con contingente estadounidense en Irak, lo que llevó a algunos a especular que el avión podría haber sido alcanzado por uno de los cohetes.

Pero cinco fuentes de seguridad, tres estadounidenses, una europea y una canadiense, que pidieron no ser mencionadas, dijeron a Reuters que la evaluación inicial de agencias de inteligencias occidentales era que el avión sufrió fallas técnicas y no fue impactado por un misil.

En Ucrania no descartan aún ninguna hipótesis. Este jueves el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania aseguró que un ataque con misiles se encuentra entre las posibles causas de la tragedia.

Sin embargo, nada indica que estos acontecimientos estén relacionados y el presidente ucraniano advirtió contra toda "especulación". En este sentido, según la agencia Irna, un equipo de expertos ucranianos llegó a Teherán antes del amanecer para participar en la investigación. Había evidencia de que uno de los motores se había sobrecalentado, sostuvo la fuente canadiense.

La investigación se realiza cuando Boeing tiene su flota de 737 MAX con prohibición de vuelo tras dos accidentes en 2018 y 2019. El 737-800 es uno de los modelos más utilizados en el mundo con un buen registro de seguridad y no cuenta con la función de software implicada en los accidentes del 737 MAX.

"Estamos en contacto con los clientes de nuestra aerolínea y los apoyamos en este difícil momento. Estamos listos para ayudar de cualquier forma que sea necesaria", dijo el fabricante en un comunicado temprano el miércoles. La compañía no quiso realizar mayores comentarios y sus acciones bajaron un 1,8% en la sesión.

Las partes humeantes y los escombros, incluidos zapatos y ropa, se esparcieron por un campo al suroeste de la capital iraní, donde trabajadores de rescate usando mascarillas desplegaron los cuerpos de las víctimas en bolsas de plástico.

Entre los fallecidos había 82 iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos, según autoridades de Ucrania. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informó en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que 138 de los pasajeros tenían conexión a un vuelo para Canadá.

La víctimas incluyen a una pareja que había viajado a Teherán para casarse. Arash Pourzarabi, de 26 años, y Pouneh Gourji, de 25, eran estudiantes graduados en ciencias de la computación de la Universidad de Alberta. Cuatro asistentes a su boda también se encontraban a bordo.

Se trata del primer accidente fatal de la aerolínea con sede en Kiev, que afirmó que estaba haciendo todo lo posible para esclarecer lo ocurrido.

Según las normas internacionales, la responsabilidad de investigar el accidente recae en Irán y Trudeau dijo que el canciller canadiense hablaría con su par iraní para resaltar la necesidad de una "investigación exhaustiva". Agregó que era "peligroso especular" sobre las posibles causas.

Cadenas de televisión iraníes dijeron que se habían recuperado ambas cajas negras de la aeronave. La agencia de noticias semioficial Mehr citó al jefe de la aviación civil iraní diciendo que no estaba claro a qué país Irán enviarán las cajas negras para los análisis de los datos, pero que no las compartirían con Boeing.

Un video aficionado, publicado por agencias de noticias iraníes, mostró un destello en el cielo cayendo rápidamente, con comentarios a la distancia indicando que el avión estaba "en llamas", antes de que se produjera un fuerte estallido por el impacto contra el suelo. Reuters no pudo confirmar la autenticidad de las imágenes.