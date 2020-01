Luciana Salazar y Martín Redrado.

Martín Redrado y Luciana Salazar fueron pareja durante largo tiempo y si bien están separados hace más de dos años, mantienen una buena relación y se los ha visto junto a Matilda, la hija de Luli. Los rumores sobre una posible paternidad de Redrado nunca desaparecieron.

El ex titular del Banco Central de la República Argentina habló con los medios y negó ser el padre de Matilda. Pero en el programa de Incorrectas surgió una versión acerca de un supuesto pacto millonario que Redrado y Salazar habrían firmado en 2014.

Quien lo informó fue Celina Rucci, que precisó detalles del acuerdo entre Martín y Luciana. "Se actualizó el 5 de diciembre de 2014, es decir, tres años antes de que naciera Matilda. Es netamente económico y no solo involucra a Redrado, sino a sus hijos (Tomás de 23 y Martina de 16)", arrancó.

"Serían diez mil dólares por mes. Unos 800 mil pesos mensuales, casi un millón", dijo. Rucci explicó que el economista se hace cargo de la cuota mensual de Matilda y también debe pagar el alquiler de la casa de Nordelta donde vive la ex vedette.

"¿Por qué él se hace cargo de la nena si no es el papá?", preguntó Carolina Papaleo. El tema fue debatido entre las panelistas y concluyeron que Redrado "paga" el silencio de Salazar con respecto a algún dato de su intimidad.

GENTILEZA AMÉRICA.