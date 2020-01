Leonardo DiCaprio, actor.

El actor, Leonardo DiCaprio, de Once Upon a Time in Hollywood planeó una breve escapada de vacaciones en compañía de su novia, la joven argentina Camila Morrone. Relajados y distendidos, así se mostraron en las playas de St Barts.

DiCaprio, se encontraba de vacaciones con su novia de 22 años, Camila Morrone, y algunos amigos estaban de vacaciones en St Bart’s cuando atendieron al llamado de auxilio de un hombre de 24 años que cayó de un yate del Club Med cerca de St. Martin en el Caribe.

El sitio Entertainment Tonight informó que DiCaprio ayudó a un hombre perdido en el mar durante sus vacaciones en el Caribe. El actor era parte de la tripulación cuando se enteró de que un hombre se había caído por la borda de un crucero en el Caribe el 30 de diciembre.

El actor estuvo de acuerdo en que debían desviar su trayectoria para ir en búsqueda del hombre en desgracia y consiguieron encontrarlo. “Fueron los únicos que respondieron allí buscándolo, a horas de distancia, en medio del océano”, dice la fuente, añadiendo que el hombre francés de 24 años que rescataron había estado en el agua durante casi 11 horas.

Por su parte el sitio británico The Sun contó que el hombre, severamente deshidratado por la terrible experiencia, recibió comida y agua antes de ser entregado a los guardacostas para su tratamiento médico.