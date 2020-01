Luego de conocerse que los cadáveres en México circulan en camiones no refrigerados por las calles de Guadalajara; en Tijuana, otro son apilados en el pasillo de un tribunal y en Guerrero los abandonan en gavetas en los ministerios públicos. Se alarma la alerta por la ola de homicidios que repercute en la crisis forense con más de 30 mil cadáveres sin identificar en las morgues.

El aumento en el número de homicidios ha contribuido al caos, tan sólo este 2019 más de 31.000 personas fueron asesinadas. Un promedio de casi 100 homicidios por día, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas de estas víctimas son productos de la violencia sin fin del país de centroamérica producto del narcotráfico. Por este tema, el analista internacional, Quique Romero, visitó el piso de CANAL 26 para analizar el delicado momento del país y de cómo afecta al mundo.

"El narcotráfico y terrorismo son cuestiones principales de la geopolítica. Hay una diferencia entre lo que es el terrorismo y el narcotráfico. Lo último es una parte real de la economía del planeta, el dinero que mueve el narcotráfico es parte del sistema financiera internacional", comenzó a explicar.

"Contra el narcotráfico hay que luchar desde arriba, desde donde va a parar el dinero. Van a parar a los bancos, a los sistemas financiero y si le sacamos todo el dinero de las cuentas de las 'respetadas'instituciones financieras, muchas irían a la quiebra. El caso más emblemántico de la falsa lucha con el narcotráfico es México y en cierta forma Colombia. Hoy tienen más poder que los gobiernos", manifestó.

"Quien no tiene el poder sufre las consecuencias, el poder tiene cuatro patas fundamentales: dinero, fuerza bruta, carisma y conocimiento. El narcotráfico tiene poder de dinero y de fuerza bruta, basta ver con la cantidad de dinero que deja. Hoy tiene más poder que los gobiernos", aseveró.

"La cantidad de dinero que mueve el narco mexicano compra a toda la estructura mexicana, empezando con el presidente de la nación. Si el narcotráfico es terrorismo, ¿están dispuestos a ir dentro del sistema financiero de la misma manera que van contra el terrorismo? No, no lo están", dijo.

"Los servicios de inteligencia internacionales, muchas veces se financian con dinero de la droga y promueven el narcotráfico en países como México. La cuestión mexicana va a generar más violencia, esta cuestión se da en la frontera con Estados Unidos", agregó.

"El gobierno de López Obrador está dispuesto a ir contra el narcotráfico. Pero a la primera situación adversa puede terminar muerto el propio presidente. Estamos frente a una situación similar a lo vivido a los años 20 con el comercio del licor, aunque ahora hay más violencia porque el problema de la droga es un problema global", comentó.

Al finalizar y ya llevando el debate al conflicto entre Irán y Estados Unidos, cerró: "El conflicto va a continuar, llegó para quedarse. Incluso Hilary Clinton dijo en campaña que su objetivo era atacar a Irán y hoy lo está haciendo Trump. En nuestro caso, Irán es un tema muy sensible donde se debe estar alerta".