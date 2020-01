Dos limpiavidrios protagonizaron una violenta e impactante pelea en plena Plaza Moreno, centro neurálgico de la ciudad de La Plata. Allí uno apuñaló salvajemente a otro tras haber quedado inconciente en el piso.

Por motivos que son materia de investigación, una discusión fue subiendo de tono hasta que uno de los implicados atacó al otro con un arma blanca. El agresor utilizó un cuchillo tipo Tramontina, además de propinarle golpes de puño a la víctima.

Una vez que el herido cayó al piso, prácticamente inconciente y sin movilidad alguna, el atacante continuó asestándole puñaladas con ensañamiento.

El atacante fue detenido unos minutos después de ocurrido el hecho caminando por la calle 55, entre 13 y 14, y fue llevado a la Comisaría Primera para quedar a disposición de la UFI Nº 8 en turno, a cargo del fiscal Hugo Tesón, imputado por “homicidio en grado de tentativa”.

La víctima, en tanto, fue trasladada por el SAME y se encuentra internado en el hospital San Martín.