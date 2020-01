"La Niñera" fue una serie emblema de los años 90' protagonizada por Fran Drescher contaba la historia de Fran Fine quién por accidente se convierte en la niñera de unos niños de clase alta y viven situaciones desopilantes junto a su jefe, su asistente y el mayordomo.

Ahora, la actriz anticipó que está trabajando en una remake del programa. “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway, The Nanny. Estamos igualmente entusiasmados de que Rachel Bloom, de gran talento, escribirá la letra y la música con el fantástico Adam Schlesinger, y que tenga la brillante dirección de Marc Bruni”, contó la estrella estadounidense.

El regreso será con nuevo formato y nuevos actores.

Noticias relacionadas

La sitcom volverá en formato de un musical en Broadway. Y aunque todos quisieran ver a la desopilante actriz encarnar nuevamente a la "Nana Fine", todavía no saben quién tendrá el honor de encabezar el regreso.

Todos los personajes de la sitcom estarán en la versión musical. Fran, Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), Niles (Daniel Davis), C.C. Babcock (Lauren Lane), Margaret Sheffield (Nicholle Tom), Brighton Sheffield (Benjamin Salisbury), Grace Sheffield (Madeline Zima), Sylvia Fine (Renée Taylor), Yetta Rosenberg (Ann Morgan Guilbert), Val Toriello (Rachel Chagall). De todos modos, aún no se conocen quiénes integrarán el elenco.