Boca presentó públicamente sus nuevas camisetas, producto de un millonario acuerdo con la marca deportiva Adidas.

A través de las redes sociales se filtraron diferentes imágenes, e incluso el equipo de básquetbol en la Liga Nacional ya la estrenó, será el momento en el que oficialmente Boca dejará de vestir Nike luego de 23 años.

Este contrato con Adidas, misma marca deportiva que lució durante el Campeonato Metropolitano de 1981 que ganó con Diego Maradona en el plantel, fue el último logro del saliente presidente Daniel Angelici.

La empresa alemana y el "Xeneize" se vincularon por diez años, aunque en declaraciones recientes el nuevo presidente del club, Jorge Ameal, dijo que hablará con las autoridades de la marca para actualizar algunos de los artículos del convenio.

El primer año, la marca deportiva le pagará a Boca más de 15 millones de dólares: un monto fijo 10.069.000 anuales, a lo que se le sumarán regalías estimadas en dos millones y un pago único para la primera temporada de 3 millones. Una cifra impresionante.

Boca estrenará su nueva casaca en el primer partido amistoso del año, a jugarse el sábado 16 de enero ante Universitario de Perú desde las 21.30, en el estadio "Bicentenario" de la ciudad de San Juan.