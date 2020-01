Marcelo Gallardo, técnico de River.

Noticias relacionadas

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo envió un mensaje a través de las redes sociales luego de que durante casi ocho días, los hinchas dieron una muestra de cariño constante para con el entrenador y sus jugadores.

La cuenta de twitter del Millo publicó un video en el cual el Muñeco le agradece al público el afecto recibido. Durante horas, y pese a un clima hostil con viento y frío, los simpatizantes riverplatenses permanecieron afuera del complejo Chapelco Golf donde se hospeda la delegación.

Your browser does not support the video element.

"Hola, hinchas de River en San Martín de Los Andes y toda la Patagonia gente de River que se acercó de todo el país. Simplemente quería agradecer el gran recibimiento y el trato cordial que han tenido con nosotros en todos estos días", comenzó El Muñeco.

"Realmente, motivos de agradecimiento por todo el cariño que nos hicieron sentir. Gracias River, gracias por esto. Seguramente lo guardaremos en nuestros corazones. Abrazo grande para todos y buen año", cerró.

River viajará este viernes a las 18 a Uruguay y llegará por la noche. El sábado a las 20:30 enfrentará a Nacional de ese país en la ciudad de Maldonado en el único amistoso de la pretemporada antes de volver a Buenos Aires.