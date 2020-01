El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, arribó a la provincia de Misiones en el marco de la reunión inaugural del Consejo Regional de Salud del NEA (CORESA), a realizarse en Iguazú este viernes, con la problemática de la lucha contra la propagación del Dengue, como uno de los temas centrales.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad le dio la bienvenida al ministro en el marco de prevención contra el dengue luego de que se dieran a conocer casos positivos en el norte.

"Darle la bienvenida el ministro de Salud en una intensa jornada de trabajo en Iguazú. Para nosotros como Provincia y a la Argentina en general es importante tener en cuenta que este es un lugar en lo que respecta a enfermedades vectoriales con una gran trascendencia", expresó.

"Estoy feliz como gobernador y como médico, tener la posibilidad de recuperar la agenda sanitaria para todos los argentinos. Más allá de esta tarea de hoy que tiene que ver con cuestiones puntuales, hoy el NEA y todos los argentinos tenemos grandes expectativas", cerró.



"La agenda sanitaria tiene que ver también con vacunas, prevención, promoción, medicamentos y cuidados", explicó el ministro.

"Este es un tema muy importe, intensificamos un trabajo que ya estamos haciendo con fumigaciones para trabajar en estrategias de contención de brotes. Este es un trabajo que debe hacerse entre todos, con todas las provincias", manifestó.

"Esta provincia es un ejemplo de salud pública colectiva, es un lugar privilegiado y lo cuidamos a las personas y a la flora", cerró.