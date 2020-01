Los controles en Mar del Plata.

Personal de Inspección General del municipio de Mar del Pata realizaron controles en uno de los ingresos a la playa pública en la zona de Playa Grande y no permiten el ingreso al sector de arena con conservadoras que contengan bebidas alcohólicas.

Desde hace varias temporadas esta famosa plata es un punto de encuentro de jóvenes turistas y marplatenses que asisten en busca de fiesta y diversión. Como ocurre a diario, la escena se repite: el público juvenil que baja a la arena después del mediodía, especialmente en el sector público de Playa Grande, al lado del complejo La Normandina.

En el lugar se encuentran con amigos, o forman nuevas amistades, y le ponen música, color y calor al “after beach” más convocante y multitudinario de Mar del Plata. La verdadera “previa” de lo que será la fiesta en los boliches de esa misma zona, pero por la noche.

Agentes de Seguridad y Tránsito se trasladó hasta el lugar para realizar tareas de prevención en el acceso del lado de la playa Biología y no permiten el ingreso al sector de arena con conservadoras que en su interior contengan bebidas alcohólicas.

El procedimiento consistió en pedirles a quienes iban llegando a la playa con conservadoras que las abrieran. En caso de contener alcohol, se les comunicaba que no se les permitiría el ingreso. En ese momento se los instaba a volver a sus autos, casas o donde se estuvieran hospedando a dejarlo para poder entrar.

Participaron del operativo agentes de Inspección General; Seguridad; Tránsito; el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta; la subsecretaria de Inspección General, María Elisa Ferrara; autoridades de la subsecretaría de Tránsito y efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires.