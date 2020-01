Los premios de la Academia este año al igual que el año pasado no tendrán presentador.

La Academia de Hollywood acaba de hacer oficial que la 92ª edición de los Óscar no tendrá presentador. Los productores y organizadores hablan de lo bien que funcionó el año pasado tras la polémica de quien iba a ser el maestro de ceremonias Kevin Hart.

El año pasado se rompió la tendencia de baja de audiencia ya que sumó 29,6 millones de espectadores. Sigue siendo una cifra muy baja para lo habitual en estos premios, pero al menos se rompió la brecha y la Academia ha querido darle continuidad a la alza en los niveles de audiencia.

Para el anuncio, en el Twitter oficial de los premios han anunciado la falta de "Host" (Presentador). Y así lo expresaron:

Noticias relacionadas

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th!