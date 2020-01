Lorena Liggi en Mar del Plata tras cruce con Carmen Barbieri, CANAL 26

Lorena Liggi, en medio de la polémica por su cruce con Carmen Barbieri tras irrupción de su asistente en un móvil, habló desde Mar del Plata con Canal 26.

“Sigo angustiada por lo que pasó después de pasar por todos los estados. Sé que no vale la pena que me ponga así pero me pareció una situación muy violenta. Si me enojé, fue porque no se escuchaba y además, yo siempre comenté que quería tener un acercamiento con Carmen, no sé porque me atacó su asistente”, inició.

Ante la consulta sobre los mensajes de la capocómica, Liggi dijo: “Pude pero no quise abrir los mensajes. Lo único que vi es que me mandó una foto de Fede y de Santiago (Bal). Ví también que me quería mucho pero no entré en detalle. Los mensajes fueron durante el móvil pero no quise responder porque siento que me pase lo mismo de siempre. No creo que Carmen la haya mandado a esta chica a hacer esto pero queda todo en la nebulosa porque es su asistente”.

“Después de estos meses, entendí que por ahí se dieron cosas sin responsabilidades, por lo que decidí buscar un acercamiento. En un evento de Gualeguaychú me acerqué a tomar un café pero después me dijo cosas que desencadenaron un conflicto”, explicó.

“Hace muchos años habíamos empezado con mi marido un proyecto para hacer revista y nos asociamos con un productor de Mar del Plata, algo que hicimos por años. Luego se sumó Carmen y, cuando quedé embarazada, me 'limpiaron'. A mi me dijeron que Carmen era la responsable y creo que a ella eso le molestó. Luego cobré todo con el tiempo pero en ese momento me sentí excluida del proyecto y nadie me había dicho nada”, cerró.