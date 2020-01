Anaconda en playa de Entre Ríos

En las playas de Piedras Blancas, en el norte de Entre Ríos, se vivió un gran susto cuando los visitantes del balneario vieron aparecer una anaconda desde el río Paraná.

Al ver al animal, la gente salió rápidamente del agua y hubo algunos gritos de miedo, pero los guardavidas actuaron con rapidez y, según fueron instruidos, rescataron al animal para llevarlo a un área natural protegida que existe en la zona.

“Es algo natural acá. Es un animal indefenso y está en peligro de extinción”, explicó Fabricio Mesquida, intendente de Piedras Blancas.

Además, Mesquida aclaró que este tipo de anacondas “no es venenosa ni ataca". "Pero en la playa igualmente hay carteles de no acercarse ni molestarla. Si la molestás va a defenderse”, dijo.