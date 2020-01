Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras una reunión de cancilleres europeos para abordar la tensión entre Irán y Estados Unidos, hizo rereferencia a las teorías que aseguran que el avión ucraniano fue derribado por un misil iraní.

"No entraré en detalles sobre nuestra inteligencia, pero lo que puedo decir es que no tenemos razón para no creer los informes que hemos visto de diferentes capitales de aliados de la OTAN", aseguró

El avión, dijo Stolgenberg, "pudo ser derribado" por los sistemas de defensa aérea iraní, y pidió una "concienzuda investigación" en la que coopere Irán.

Durante esa reunión, el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, dijo en una rueda de prensa que "la región no se puede permitir otra guerra y pedimos urgentemente rebajar las tensiones y máxima contención a todas las partes".

"Tenemos que evitar que la espiral de violencia pueda crear una situación en Irak que puede ser muy peligrosa para todos nosotros y que puede destruir años de esfuerzos de reconstruir este país", enfatizó el político español, quien valoró el mantener abierto el canal de comunicación con Teherán cuando "hay otros actores que no quieren hablar con todos los otros actores".