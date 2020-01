Fondo Monetario Internacional

El 15 de enero, fecha en que Sergio Chodos, el nuevo director ejecutivo por la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional, asuma sus funciones en Washington, comenzará a definirse la fecha exacta de la misión que el FMI enviará a Buenos Aires en la segunda mitad de enero.

Alejandro Werner, director del Departamento Hemisferio Occidental del organismo, dijo este jueves que las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández fueron “en una dirección positiva” en tanto buscan “proteger a los más vulnerables y tratar de estabilizar la situación”.

No obstante, advirtió también que la entidad aún no recibió del gobierno “un plan más detallado” de lo que piensa hacer a mediano y largo plazo.

De la misión participará además el nuevo jefe de la misión argentina, el venezolano Luis Cubeddu, designado en reemplazo del italiano Roberto Cardarelli, quien fue el “jefe de misión” que negoció el fallido programa con el gobierno de Mauricio Macri. Además de Cubeddu, sería de la partida la norteamericana Julie Kozak, quien ya tuvo misiones complejas en Lituania, Islandia y Polonia, y funcionarios de menor rango pero especializados en temas fiscales, financieros y de balanza de pagos.

La visita será lo que en la jerga del Fondo se conoce como fact finding missions (misión de averiguación), en la que los funcionarios van en listening mood (aptitud de escuchar).

Inicialmente, Chodos había sido propuesto como secretario de Finanzas, pero pidió ir al FMI, posición a la que estaba destinado Héctor Torres si el ministro era Guillermo Nielsen, que finalmente recaló en YPF. Torres fue durante varios años director por la Argentina en el Fondo. En declaraciones radiales, señaló que las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno superaron las expectativas del Fondo, al que visitó en dos ocasiones a fines de 2019.

El Fondo busca evaluar la sustentabilidad de la deuda pública, en especial la parte en moneda extranjera, a la luz de la solidez de las proyecciones que presente el gobierno, y conocer el menú de opciones que se ofrecerá a los acreedores privados.

Según Torres, hasta ahora la reacción de los mercados fue positiva y los acreedores, en especial los inversores institucionales, esperan la oferta argentina.

La negociación de la deuda con los acreedores privados es la antesala de la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. Este viernes, en una nota de opinión en The New York Times, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, aconsejó al gobierno argentino tomar distancia de Evo Morales y de Nicolás Maduro y Cuba si no quiere complicar sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, principal accionista del FMI.

“Para la Argentina defender una causa perdida en Bolivia, donde pocos principios están involucrados, y ayudar a Cuba y Venezuela a perpetuar la miseria de sus pueblos a costa de (la pérdida) el apoyo americano donde realmente cuenta, simplemente no vale la pena”, reconoció.