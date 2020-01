Choque y muerte en Congreso, Canal 26

Un hombre chocó dos autos, atropelló y mató a otro que se encontraba esperando un colectivo en el barrio porteño de Congreso tras lo cual abandonó el vehículo y se escapó en un taxi junto a dos mujeres que lo acompañaban, pero fue detenido junto a otra persona.

El trágico hecho ocurrió a las 5.40 de este sábado en el cruce de la avenida Rivadavia y la calle Combate de los Pozos donde, según indicaron testigos, un automóvil que habría cruzado un semáforo en rojo chocó con dos vehículos y atropelló a un hombre que aguardaba por la llegada del citado medio de transporte.

En tanto, señalaron que luego el conductor y dos mujeres que lo acompañaban en el rodado, abandonaron el vehículo, tomaron un taxi y se escaparon del lugar, pero, gracias a la descripción de los testigos, un policía los identificó y detuvo al que sería el conductor y a una persona más.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el trágico hecho ocurrió "a las 5.40" y la víctima "es un hombre de entre 35 y 40 años", a la vez que dijo que, si bien dos ambulancias llegaron de urgencia al lugar, el hombre ya había fallecido.

Momentos después se supo que el vehículo tiene una deuda de unos 115 mil pesos por multas por exceso de velocidad.