Tor-M1, sistema de misiles que derribó el avión ucraniano en Irán

Irán admitió este sábado que uno de sus misiles derribó al avión ucraniano: "Fue un error imperdonable".

El presidente Hasan Rohani admitió que el vuelo fue confundido con una "aeronave hostil" y fue "atacado". La consecuencia del ataque fueron 176 personas muertas y el anuncio confirma la hipótesis avanzada por varios países como Canadá o el Reino Unido.

El avión, un Boeing 737-800 que se dirigía a Kiev desde Teherán, dejó de transmitir datos el martes minutos después de su despegue y poco después de que Irán lanzara más de una decena de misiles contra bases militares en Irak.

Fue la revista Newsweek la que primero indicó que el aparato pudo ser alcanzado por el sistema de misiles tierra-aire Tor-M1, de fabricación rusa.

El Tor-M1 es un sistema de misil superficie-aire, de altitud baja a mediana, de corto alcance diseñado para atacar aviones, helicópteros, misiles crucero y drones, entre otros.

Cuenta con un vehículo de combate 9A330, que lleva cuatro tripulantes: un conductor y tres operadores. Además, actúa como transporte, lanzador y radar.

Tiene también la capacidad de disparar desde una posición fija o en movimiento. El tiempo de su configuración se calcula en tres minutos y el tiempo de reacción estimado, desde la detección del objetivo hasta el lanzamiento de los misiles, es de 5 a 8 segundos.

El Tor-M1 almacena verticalmente entre los dos radares 8 misiles 9M330 o 9M331 listos para disparar. Con un peso de 167 kg, el misil 9M330 tiene una longitud de 3,5 m, lleva una ojiva de 15 kg y llegar a alcanzar una velocidad máxima de alrededor de Mach 2.8 (unos 3.500 kilómetros por hora).

Cada sistema tiene alcance de entre 1,5 y 12 kilómetros de distancia y de entre 10 metros y 6 kilómetros de altura; y es el único capaz de identificar hasta 48 blancos de forma simultánea.

Tiene también la capacidad de andar a una velocidad máxima de 65 kilómetros, y lograr un alcance máximo de 500 kilómetros.

En enero de 2007 Rusia concluyó el suministro a Irán de los 29 sistemas de defensa antiaérea Tor en virtud del contrato suscrito por ambos países a finales de 2005, pese a la fuerte condena de la comunidad internacional, con Israel y Estados Unidos a la cabeza.