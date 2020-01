Iraníes protestas luego de que el régimen aceptara que derribó por "error" el avión.

Irán reconoció que el avión ucraniano que se estrelló el pasado miércoles fue derribado por sus Fuerzas Armadas, aunque aseguró que se trató de un "error humano imperdonable" en medio de la crisis causada por el "aventurerismo estadounidense".

"La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que, lamentablemente, los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes", señaló el presidente persa, Hassan Rouhani.

Noticias relacionadas

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario asiático remarcó que "las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable".

"La República Islámica del Irán lamenta profundamente este desastroso error. Mis pensamientos y oraciones van a todas las familias de duelo. Les ofrezco mis más sinceras condolencias", añadió Rouhani.

Fotos REUTERS.

De acuerdo al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas persas, el avión "se acercó por completo a un sensible centro militar del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), a altitud y en forma de un vuelo hostil".

Iraníes realizaron vigilias en varios puntos del país para recordar a las víctimas del vuelo 752 de Ukrainian Airlines que se desplomó. A las pocas horas, las demostraciones pacíficas se transformaron en una multitudinaria protesta contra el régimen.

Your browser does not support the video element.

Los manifestantes también exigieron que los responsables del derribo del avión civil sean juzgados públicamente y que rindan cuentas. La multitud también condenó a la fuerza de seguridad interna paramilitar de la República Islámica, cantando ‘Muerte a Basij’.

Al caer la noche, la policía antidisturbios intentó interrumpir las protestas con gas lacrimógeno. Policías armados con escudos y porras trataron de dispersar a la multitud, y la policía disparó cañones de agua contra la multitud de manifestantes.

Durante días, Irán afirmó que un fallo técnico causó el accidente, pero finalmente admitió que sus propios misiles tierra-aire derribaron el avión.

Además de las protestas en Teherán, las redes sociales se llenaron de comentarios y de fotografías de las víctimas de esta tragedia con las etiquetas #error_humano y #compatriota_asesino, en farsi.

“¿Error humano? ¿Quién de ustedes es humano?”, se preguntó un internauta en alusión a las autoridades iraníes, que hasta hoy negaron la hipótesis de que un misil alcanzó el avión.