Avión ucraniano derribado en Irán, REUTERS

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó este sábado que la UE "reconoce" la asunción de responsabilidades de Irán en el derribo del avión ucraniano el pasado 8 de enero en el que murieron sus 176 ocupantes cerca de Teherán, y le pidió "plena cooperación".

"La Unión Europea reconoce las declaraciones hechas por las autoridades iraníes en las que se hacen responsables del siniestro del vuelo PS752 de Ukrainian International Airlines", indicó un portavoz de Borrell a través de un comunicado.

Agregó que, a la vista de los compromisos dados por el presidente iraní, Hasan Rohaní, "la UE espera que Irán continúe cooperando plenamente y lleve a cabo una investigación integral y transparente, que debe atenerse a los estándares internacionales, sobre cómo ocurrió esta tragedia".

"Deben tomarse medidas apropiadas para garantizar que tal horrible accidente no vuelva a producirse nunca", enfatizó, a la vez que deploró una "tragedia" que ha causado "la muerte de tantas personas de diferentes países" y reiteró "nuestras sentidas condolencias a sus familias y allegados".

Irán reconoció hoy que el avión ucraniano que se estrelló el pasado miércoles fue derribado por sus Fuerzas Armadas, aunque aseguró que se trató de un "error humano imperdonable" en medio de la crisis causada por el "aventurerismo estadounidense".

Momento en que misil derriba al avión ucraniano en Irán

"La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que, lamentablemente, los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes", señaló el presidente persa, Hassan Rouhani.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario asiático remarcó que "las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable".



"La República Islámica del Irán lamenta profundamente este desastroso error. Mis pensamientos y oraciones van a todas las familias de duelo. Les ofrezco mis más sinceras condolencias", añadió Rouhani.

De acuerdo al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas persas, el avión "se acercó por completo a un sensible centro militar del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), a altitud y en forma de un vuelo hostil".

"En estas circunstancias, el avión fue golpeado accidentalmente por un error humano", reconoció el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, luego de culpar a Estados Unidos por causar "una mayor sensibilidad en los complejos de defensa aérea" del país asiático.