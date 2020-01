Paradores de Playa Brava.

Un hombre resultó esta tarde herido de bala durante un episodio de violencia ocurrido en un parador de la ciudad uruguaya de Punta del Este, cuando un grupo de personas identificadas como hinchas de River intentó robar una caja registradora.



Según las crónicas de varios medios uruguayos, el hecho ocurrió poco después de las 17:00, en el parador 12 de playa Brava de la mencionada ciudad balnearia.



Al parecer, un centenar de personas identificadas con ropa de River -serían parte de la barrabrava que viajó para observar el amistoso ante Nacional en Maldonado- provocó disturbios desde el mediodía, con alta graduación de alcohol.



Noticias relacionadas

Es que habían estado consumiendo bebidas desde el mediodía y, luego de haber sido advertidos por efectivos de Prefectura, llegaron a la terraza del lugar para "robar todo", según los gritos que relataron testigos.



En ese momento, este grupo quiso llevarse la caja registradora del lugar y uno de los dueños de la concesión del parador 12, presuntamente con portación de arma, disparó para frenar la actitud de los hinchas.

Your browser does not support the video element.

El herido, que fue trasladado a una clínica esteña, habría sido impactado por una bala en la pierna y, luego de recibir las primeras atenciones, no corría riesgo de vida.



Además, la Prefectura detuvo al menos a tres personas, mientras que al autor del disparo fue demorado hasta constatar todas las averiguaciones pertinentes.