Inmigrantes venezolanos cuentan su relato en primera persona sobre cómo es vivir en Colombia huyendo de la crisis y cómo son señalados entre frases discriminatorias y al momento de buscar trabajo.

Esteban, venezolano y con esposa colombiana, contó su viviencia en Bogotá: "Eran las 8 y media de la mañana cuando bajé la calle a desayunar. Vi que una patrulla de policías de casco negro con una PM (Policía Militar) estaban pidiendo papeles. Y como yo no tenía nada que temer, me acerqué, pero solo quisieron saber mi nacionalidad. Cuando vieron que, en efecto, era venezolano, me subieron a una patrulla en donde ya habían recogido a otros 30 connacionales, algunos incluso con pasaporte y permiso legal. A varios, los habían sacado de sus trabajos, e incluso de sus casas”.

Esteban cuenta esto dos días antes de que en Colombia se realizara un Paro Nacional, una multitudinaria protesta social sin precedentes, convocada por estudiantes, indígenas y centrales obreras, contra las políticas y las omisiones del Gobierno de Iván Duque, que lleva casi un año y medio en el poder.

Noticias relacionadas

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, declaró en su momento: "Para las protestas se viene promoviendo violencia desde afuera” y que "ya hay personas capturadas provenientes de Venezuela para afectar el orden público”.

La ex directora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, Ligia Bolívar, le explicó a DW: "Hay toda una serie de irregularidades en el proceso de detención y deportación de estos ciudadanos venezolanos. En primer lugar el proceso de selección fue selectivo, en razón de la nacionalidad. En el momento de la detención, estas personas no estaban en ninguna marcha ni protesta, y menos cometiendo actos vandálicos. Además, ellos no estaban en grupos, sino que algunos iban caminando con un amigo o familiar, y varios fueron incluso sacados de sus casas y trabajos”.

Danny es otro de los casos, el joven con 20 años había llegado a Colombia 25 días antes a "trabajar para reunir el dinero para poder estudiar”. Danny contó: "Eran como las 10 de la mañana de ese sábado 23 de noviembre cuando supimos que la Policía estaba sacando de las casas de enfrente a los venezolanos que vivían allí, pero como la dueña de la casa era una colombiana, nunca pensamos que nos pasara a nosotros. Pero de pronto, los policías comenzaron a tocar duro a nuestra puerta, les abrieron, entraron, y - sin orden judicial - nos sacaron de las camas, en piyama y sandalias. Así, unas 72 horas más tarde nos dejaron en medio de la selva”.

Bolívar, agregó: "Los apresaron y expulsaron no por algo que estuvieran haciendo sino por lo que eran, por lo que son. Otro hecho grave es que las autoridades se amparan en un decreto de 2015 que le da la posibilidad al Estado colombiano de llevar a cabo un procedimiento sumario, donde no hay ni derecho a la defensa ni a la apelación, y las actas son secretas. Además, ellos y sus familiares fueron engañados, por lo que las familias no alcanzaron a interponer ningún recurso. El otro agravante fue el lugar remoto por el que fueron sacados del país, ‘para que no pudieran regresar', como dijo el entonces director de Migración Colombia”.

A fines de noviembre se registró que 58 ciudadanos venezolanos eran trasladados en un avión militar a Puerto Inírida, en la selva amazónica colombiana, limítrofe con Venezuela y Brasil.

Luis Carlos Álvarez, gobernador del Vichada, fue uno de los que emitió un comuicado donde "reitera su inconformismo ante el Gobierno Nacional por la expulsión a través de un paso no autorizado por las normas de la misma Migración Colombia”.

DW habló con algunos de los expulsados: "En el avión todos íbamos esposados, la mano izquierda del uno a la derecha del otro”, confirma Danny.

Esteban contó que "durante los tres días que los mantuvo detenido la Policía colombiana solo recibieron dos pequeños refrigerios y no les suministraron ni líquidos ni cama ni cobijas”.

Migración Colombia pasó finalmente a los 58 venezolanos en tres canoas sobre el rio Orinoco, dejándolos en total abandono en la estepa venezolana. De los pasajeros de una canoa no se tiene aún ninguna noticia. En Bogotá circula el rumor de que algunos habrían sido asesinados por la guerrilla del ELN en territorio venezolano.



"Lo que más ansío es regresar a Colombia y reunirme con mi esposa colombiana y su hija. Allá me sentía a gusto, incluso jugaba fútbol con un equipo”, agregó Esteban. Danny, por su parte, considera que las autoridades colombianas "no deberían agarrar a inocentes para hacerle saber al presidente que ya cogieron a los vándalos”.



Iván Duque, presidente de Colombia, reclama respeto al Estado de derecho en Venezuela. Su partido, el Centro Democrático, ganó las elecciones con la consigna de que "Colombia no podía convertirse en otra Venezuela".