El actor y humorista, Matías Alé, pasó por el móvil de CANAL 26 en Mar del Plata y dialogó sobre su salud y cómo vive la temporada en "Me Gusta la Tarde".

"Me operaron de apendicitis después de llegar de vacaciones, ahora estoy bien.Estamos haciendo radio también y después de eso me voy al teatro", comenzó el ex de Graciela Alfano quien se encuentra realizando "Mi Mujer se llama Mauricio".

Respecto a su estado sentimental, comentó: "Estoy tranquilo en este 2020, estoy solo. Mi vieja se fue hace dos días, disfruto de mi hermano. No estoy en un momento para poder conocer a alguien".

"No tengo ganas de estar en una relación, estoy muy bien así. No se preocupen por mí. Me gusta disfrutar de la soltería", expresó.

"Si uno se equivocó, tiene que aceptarlo porque después todo te vuelve. Tengo relación con varias de mis ex aunque con María del Mar dejamos de tener relación una vez que nos separamos", reflexionó sobre su pasado e infidelidades.

"La temporada está difícil para todos, los primeros días costaron un poco más pero el boca a boca está ayudando", cerró.