Restos del avión ucraniano, REUTERS.

La Guardia Revolucionaria de Irán admitió que el avión ucraniano que se estrelló el miércoles en el sur del país con 176 personas a bordo fue derribado "involuntariamente" y "por un error humano", después de dos días de negar la denuncia que habían hecho varios países occidentales.

El avión fue derribado horas después de que Irán lanzara un ataque contra bases militares iraquíes con presencia estadounidense, en represalia por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimaní, en un ataque selectivo de Estados Unidos en Bagdad.

El jefe de la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, general Amir Ali Hajizadeh, aceptó la "plena responsabilidad" por el derribo y dijo que cuando supo lo que había ocurrido con el avión deseó "estar muerto".

"Todo el sistema defensivo estaba en el más alto nivel de alerta (...) y se anunció mediante el sistema integrado que se habían lanzado unos misiles crucero contra el país. En esos momentos, el sistema se enfrenta, a una distancia de 19 kilómetros, con un objetivo que se distingue como un misil de crucero", explicó en un discurso emitido por la televisión estatal.

El derribo del avión es la última de una serie de acciones que vienen elevando peligrosamente la tensión entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera abandonar el acuerdo nuclear firmados por seis potencias occidentales e Irán.

Momento en que misil derriba al avión ucraniano en Irán

Los errores que terminaron con la vida de 176 personas:

1. NO SE CANCELARON LOS VUELOS COMERCIALES

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica se posicionaron en situación de guerra y en el más alto nivel de alerta ante un posible ataque de Estados Unidos e incluso agregaron sistemas defensivos y ofensivos en Teherán, pero no informaron a la Organización de la Aviación Civil de que debía cancelar los vuelos comerciales.

2. INFORMACIÓN ERRÓNEA A LOS SISTEMAS EN ALERTA

El sistema integrado de defensa varias veces comunicó por error que se habían “lanzado unos misiles de crucero contra el país”. “En una o dos etapas se insiste también en que los informes llegados dicen que los misiles de crucero están de camino, estén preparados”.

3. EL AVIÓN, CONFUNDIDO CON UN MISIL DE CRUCERO

El operador del sistema, al confundir el avión con un misil de crucero y no lograr comunicarse con sus mandos, tomó, según Hayizadeh, una decisión “mala y apresurada”.

4. PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN Y POCO TIEMPO DE REACCIÓN

"Aparentemente en esa situación su sistema de comunicación sufría problemas". La persona que cometió el error y disparó el misil contra el Boeing 737 solo tuvo diez segundos de tiempo para decidir entre atacar o no.

5. NEGACIÓN DE LA REALIDAD

La Organización de la Aviación Civil y el Ministerio de Exteriores negaron el viernes que el aparato de UIA hubiera sido derribado por un misil y denunciaron una especie de conspiración contra Irán.