Incendio en Reserva Ecológica.Twitter.

Este domingo en horas de la tarde se produjo un incendio de pastizales en la reserva ecológica de Puerto Madero, por motivos que aún se desconocen, tal dijeron los investigadores.

Los Bomberos de la Ciudad, personal de 103 y Bomberos de Prefectura combatieron las llamas, que se dispersaron en distintos focos. Al parecer, el fuego se originó "sobre Camino de los Alisos" y "se desarrolló un foco de 15 por 80 metros". Así lo aseguraron ante los medios.

La Reserva Ecológica Costanera Sur, también denominada Reserva Ecológica de Buenos Aires, es una de las reservas urbanas más grandes de Latinoamérica.

Noticias relacionadas

El incendio generó una densa columna de humo sobre Buenos Aires. Llegó a los barrios de Puerto Madero, San Cristóbal, Saavedra, San Telmo y Retiro.

Your browser does not support the video element.

Diversos usuarios de redes sociales, compartieron las imágenes del humo en sus cuentas.

Un vecino de Retiro dijo a TN.com.ar que "las cenizas se sentían muy fuerte en frente a Retiro donde incluso se las veía caer".