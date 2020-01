Marcelo Gallardo recibió el premio al mejor DT del continente.

El argentino Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, recibió en Uruguay por segundo año consecutivo el premio que entrega el diario El País de ese país, al mejor director técnico de América.

"El deseo es que el año que entra siempre sea el mejor. Es una manera de sentir, de no conformarse, de seguir siendo competitivos, de no aflojar. Hay una manera de jugar que sentimos que queremos seguir plasmando más allá de los jugadores que se puedan ir y que puedan llegar", expresó el "Muñeco" al subir al escenario.

Gallardo se volvió a destacar en su trabajo en 2019 al frente de River, ya que ganó la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana y llegó a la final de la Copa Libertadores de América, que perdió ante Flamengo.

"Me reconozco como un uruguayo adoptivo", se encargó de remarcar Gallardo, que en este país recibe un constante cariño y admiración a cada paso, como sucedió el sábado por la noche en Punta del Este durante el amistoso frente a Nacional, club donde se retiró campeón y donde arrancó campeón su rol de director técnico.

Gallardo había ganado este premio por primera vez el año pasado por su labor en 2018, relegando a Gerardo Martino y Ricardo Gareca, sus compatriotas, pero ahora lo hizo por encima del portugués Jorge Jesús, pese a que el entrenador de Flamengo fue quien se consagró campeón de la Libertadores con el conjunto brasileño.

Para consuelo de los cariocas su goleador y verdugo de River en la final copera, Gabriel Barboza "Gabigol" fue elegido el mejor futbolista, ante los ojos del presidente riverplatense, Rodoldo Dónofrio, al que se lo advirtió muy feliz por el reconocimiento a su director técnico.