Poder adquisitivo de trabajadores

El economista y director de CEPA, Hernán Lechter, habló en exclusiva con Radio Latina (FM 101.1) sobre el Consejo Económico y Social.

“Es un organismo que pretende crear el actual gobierno con participación de diferentes sectores. El diferencial es que pretende construir un ámbito de discusión a través de una ley. Obviamente, la discusión es como sacar a la Argentina de la crisis en términos productivos. Hay una infinidad de debates, con un marco general pero con muchas pequeñas discusiones”, inició.

“Hay un gran desafío en la convocatoria del Consejo para salir adelante con todos los sectores. La idea es que a todos nos vaya bien y, en ese sentido, hay que buscar el interés general. En este momento, le va mal a casi todos los sectores, excepto el sector agropecuario y a las grandes empresas que exportan”, comentó.

“Cuando empieza a activarse la rueda, empiezan a aparecer con mas fuerza las cuestiones sectoriales. Para ese momento, vos tenés que discutir mecanismos. Hay consenso de que los trabajadores han perdido 20% de su poder adquisitivo y que es necesario recuperarlo. Ese es un tema central porque sino cada vez que vos querés aumentar los salarios por encima de la evolución de los precios, los empresarios te dicen que no o te aumentan nuevamente los precios y se acabó la cuestión”, cerró.