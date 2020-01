El gobernador Axel Kicillof.

Los bonos argentinos abrieron en baja en el inicio de la semana, producto de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que no se ayudará financieramente a la Provincia de Buenos Aires por el pago de la deuda que mantiene la provincia.

Los bonos argentinos se desplomaron un 2, el bonaerense BP21 un 13% en el exterior y sufre una caída de casi el 8%.

Guzmán confirmó que Nación no va a auxiliar con US$ 250 millones a la provincia de Buenos Aires quien afronta sus vencimientos inminentes. Este jueves 16 de enero, el gobernador Axel Kicillof debe pagar la segunda cuota de amortización e intereses del BP21 por de US$ 277 millones.

Entre el 19 y el 26 de enero Buenos Aires debe enfrentar vencimientos por US$ 571 millones. Según informó Guzmán el objetivo de Kicillof es "reperfilar el vencimiento de capital del 26 de enero para evitar una ruptura contractual".

Nery Persichini, de GMA Capital, explicó: "Lo que estamos viendo es que la incertidumbre que hay sobre ese título le está pegando al resto de los bonos argentinos de la curva Nueva York que caen 2% en dólares", explica el analista.

"No sería un buen antecedente dejar caer a Buenos Aires ya que este bono fue emitido bajo ley Nueva York y que no se cumpla con el pago sumaría incertidumbre en la antesala de la negociación de la deuda argentina", señala Persichini.

Debido a esto el riesgo país anota una suba que va de un 1,8% y se ubica en 1.861 puntos básicos.

Del lado cambiario, la semana abre con más presión sobre los dólares alternativos. El dólar MEP o Bolsa sube 0,5% y se ubica en $ 78 y el contado con liqui está 1% arriba, en $ 80. De este modo ambos se ubican muy por encima del blue, que se mueve en torno a $ 76. "Hay una fuerte demanda de dólares en Bolsa. En cambio, la economía informal estaba muy dolarizada. Hoy por hoy la oferta de pesos es mayor porque la gente está sobredolarizada y venden para tener pesos y enfrentar gastos típicos de enero, como las vacaciones. Es llamativo que en un lugar falten y en otro sobren, pero son carriles diferentes".