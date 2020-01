Canal 26 en Retiro en inicio de segunda quincena de enero

La temporada de verano 2020 continúa y los turistas siguen colmando los principales puntos turísticos, con gran porcentaje de ocupación hotelera.

Canal 26 se hizo presente en Retiro, donde veraneantes llegan a la Ciudad de Buenos o emprenden su viaje a otros puntos del país.

Las estimaciones indican que la segunda quincena será aún mejor que la primera, que contó con buenas números en hotelería, gastronomía y teatro.

También hay turistas que vuelven a sus casas luego de unos días de relax, como es el caso de Graciela y César, quienes hablaron con Canal 26 luego de su experiencia familiar en las playas de Cuba.

También hablaron jóvenes que viajaron a descansar con amigas y familiares, en unas vacaciones soñadas luego de un año de trabajo y estudio.