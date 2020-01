Detenido por el crimen de Enrique Encino.

Un joven, que tendría vinculación con la banda delictiva "Los Monos", fue detenido como acusado de planificar el ataque a balazos contra el Casino de Rosario en el que fue asesinado de un balazo en la cabeza el gerente de una sucursal del Banco Nación.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la ex Policía de Investigaciones (PDI) en un departamento situado en inmediaciones de Mitre y Pellegrini, en el macrocentro de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales citadas por el diario La Capital, el detenido un joven de entre 25 y 30 años, con vínculos con Los Monos.

Noticias relacionadas

El sábado último, dos desconocidos armados que se movilizaban en moto abrieron fuego contra el City Center y una de las balas dio en la cabeza del gerente de la sucursal del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, Enrique Encino de 64 años.

Encino fue trasladado en grave estado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde murió alrededor de las 10:30 del domingo.

El ataque, perpetrado desde unos 40 metros del edificio del casino, fue realizado pocos días después de que fueran atacados a balazos una oficina del Servicio Penitenciario y el Centro de Justicia Penal.

Para el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, los ataques tienen como única finalidad "generar conmoción pública" y los adjudicó a sectores que han perdido "negocios".

"No tengo ninguna duda de que esto es una reacción de grupos que, evidentemente, manejaban negocios enormes", expresó el funcionario en declaraciones publicadas por el mismo medio en las que vinculó los hechos al desplazamiento de jefes policiales llevado a cabo a partir de la asunción del gobernador Omar Perotti.

"A mí me parece que había jefes policiales que se creían que eran dueños de provincia o dueños de la ciudad, y me parece que, a partir de lo que pasó, están en la picota ya no en cuanto al cuestionamiento político sino también penal", advirtió.