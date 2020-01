Ignacio, compañero de Ezequiel Bermejo, durante búsqueda en Necochea, CANAL 26

Ignacio, nadador y participante de la carrera donde desapareció Ezequiel Bermejo, habló con Canal 26 durante los operativos.

“Lo que sentimos es que, sobre todo en la parte del mar, la carrera fue muy dura y quizá la organización debió tener otro recorrido. Años anteriores, esta misma carrera se hacía por río y se ha terminado en el lago de Quequén y se acortaba. Hubo una falla importante y la única seguridad en el agua fue de prefectura”, inició.

“Ezequiel trajo su kayak. Él estaba súper entrenado, entrenamos juntos y estaba con muchas ganas. No sabemos lo que pudo haber pasado. Se venía hidratando, se comunicaba con el kayakista, que no lo pudo seguir, pero le venía diciendo que estaba bien para seguir”, comentó.

“Cuando llegamos a la zona del mar, notamos el cambio de temperatura del agua, algo que es normal pero luego encontramos un panorama muy difícil por las grandes olas que hacían que los kayakistas no podían seguirnos y ahí notamos muy poca seguridad en el agua. No ocurrió una tragedia mayor no se por qué”, dijo.

“Cualquiera de nosotros, por más que estemos entrenados, nos podemos descompensar por frío o por mareos. Desde el más profesional hasta el más amateur, se puede descompensar. Pero ahí tiene que estar el protocolo de seguridad”, cerró.