En las últimas semanas, medio oriente se transformó en el centro de atención de los noticieros y en torno a esa temática surgen dudas y confusiones sobre las acepciones de las terminologías de Musulmán, Yihadista y Árabe.

Un video, explica la diferencia entre las palabras que son usadas a diario y en muchos casos de manera errónea.

"Árabe es simplemente una persona que ha nacido o que vive en un país árabe", comienza el video.

"Musulmán es la persona que cree en el Islam y que reconoce a Mahoma como mensajero de Dios", explica.

Pero, ¿cuáles son los países con más musulmanes o dónde están la mayoría de las comunidades cristianas?. A continuación, el video con todos los detalles: