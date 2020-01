Jinete fallecido en medio del festival de Jesús María.

Un jinete murió esta madrugada como consecuencia de las heridas sufridas tras caer y ser aplastado por el caballo que montaba mientras participaba de la competencia de doma en el Festival de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

El fatal incidente se produjo poco antes de la 22:00 en el campo central de la doma del anfiteatro José Hernández y el jinete fallecido se llamaba Norberto Cossutta, de 40 años.

Cossutta, quien era oriundo de Córdoba pero se había radicado en la vecina provincia de Catamarca, sufrió politraumatismos, varios de ellos de carácter grave.

Ante esas heridas, el hombre falleció mientras era asistido en la clínica Jesús María, detalló al sitio Cadena 3 el jefe de la Departamental Colón de la Policía cordobesa, José Mansilla.

La comisión organizadora del evento decidió suspender en el acto la doma para este martes, mientras que en un comunicado expresó su "profundo dolor" por lo ocurrido.

Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.