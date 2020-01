Crimen de una jubilada en Saavedra, CANAL 26

Una jubilada, de 71 años, fue encontrada maniatada y asesinada a golpes en su vivienda del barrio porteño de Saavedra, y se investiga si la mató un hombre a quien le había pedido que le arreglara su jardín.

El violento episodio ocurrió en una casa situada en Vilela al 2900, a metros del cruce con Crámer.

Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría vecinal 12° fue alertado a través del 911 de que hacía varios días que los vecinos no veían a la propietaria del inmueble.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que la puerta de entrada estaba abierta y en el suelo del comedor hallaron a una mujer muerta, que estaba boca arriba con sus manos atadas y un pañuelo que le tapaba la cara.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó que la víctima había fallecido. El médico que examinó el cuerpo indicó que la mujer había sido asesinada tres días antes del hallazgo del cadáver y había fallecido por golpes en el rostro y la cabeza.

Los peritos advirtieron que los accesos a la vivienda no habían sido violentados, sino que estaban cerrados sin llave y que el único lugar que había sido revuelto era su dormitorio.