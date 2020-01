Matías Rodríguez sufrió un paro cardiorespiratorio tras el golpe.

Un joven de 19 años se encuentra internado en grave estado tras haberse golpeado la cabeza en una pileta de la localidad turística de Villa Carlos Paz, cuando se arrojó sin poner las manos para protegerse en una profundidad de tan solo 1,40 metros.

El accidente ocurrió este sábado cuando se realizaba una "pool party" -fiesta en la pileta-, en el reconocido hotel Soho ubicado en la avenida San Martín, en el ingreso principal a la ciudad serrana.

Según las imágenes que se conocieron, Matías Rodríguez, vecino de Río Cuarto, se tiró de cabeza sin poner las manos en un sector de la pileta de apenas 1,40 metros de profundidad.

El accidente ocurrió cerca de las 19.30, en momentos en que la mayoría de los jóvenes se estaba yendo del lugar. En las grabaciones, a las que accedió el canal de TV, El Doce, se ve cómo el adolescente sale del agua por sus propios medios tras el golpe y sus amigos, al ver el impacto, se acercan para ayudarlo.

Rodríguez fue trasladado al Hospital Sayago de Carlos Paz, donde minutos después sufrió un paro cardiorrespiratorio y tras los primeros estudios, los profesionales pudieron constatar la gravedad de las lesiones y lo derivaron a un reconocido sanatorio privado de la ciudad de Córdoba, donde confirmaron que tiene lesión cerebral, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

Héctor Rojas, propietario del hotel, contó la situación vivida: "Nos llamó la atención que se tiró de cabeza, tipo delfín. Yo estaba a 2 ó 3 metros y vi que él salió caminando por sus propios medios. Llamamos al servicio de urgencia, que llegó en cinco minutos. El joven incluso llegó a contarle a los médicos lo que le había pasado y por precaución lo trasladaron a un sanatorio".

Según las primeras versiones, Rodríguez no estaba bajo los efectos del alcohol al momento de tirarse a la pileta y tampoco había espuma, algo que suele haber en el natatorio del hotel debido a las habituales "Fiestas de la Espuma" que se realizan en el lugar.

Imágenes sensibles para el lector.