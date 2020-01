Scarlett Johansson en Black Widow, MARVEL.

La película de Viuda negra (Black Widow), el primer estreno de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, es una precuela ambientada inmediatamente después de los eventos de Capitán América: Civil War. Black Widow, la primera película en solitario del personaje, llegará al cine en mayo del 2020.

Algo que supondría que tiene lugar hace aproximadamente cuatro años. Ya que no es así respecto al "presente" del Universo Marvel. Y es que gracias al salto temporal de 5 años que se dio en Vengadores: Endgame, una decisión que Marvel decidió hacer permanente, este filme de Black Widow tiene lugar casi una década antes de la última película estrenada dentro del UCM, Spider-Man: Lejos de casa.

El trailer comienza con la poco calurosa bienvenida que Yelena Belova, el personaje encarnado por Florence Pugh, le dispensa a su "hermana" Natasha, que regresa a casa buscando un lugar donde esconderse.

Tras los eventos de Civil War, donde se ubica este filme dentro del Universo Cinematográfico Marvel, la antaño miembro de los Vengadores se ha convertido en una de las personas más buscadas del planeta, como también lo son sus "colegas" Falcón, Soldado de Invierno o Capitán América.