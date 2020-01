Lanzan desde el aire alimentos para los animales que están en medio de la zona afectada.

El gobierno australiano arrojó varias toneladas de zanahorias y de batatas desde helicópteros en las zonas afectadas por los devastadores incendios que afectan a ese país y que generan múltiples secuelas, entre ellas, más de un millón de animales muertos por las llamas sin control, y los que sobreviven sufren dificultades para conseguir alimentos.

"Ellos generalmente sobreviven al fuego en sí, pero luego quedan varados con alimentos naturales limitados a medida que el fuego elimina la vegetación alrededor de su hábitat rocoso", tuiteó el ministro de medioambiente de Nueva Gales del Sur, Matt Kean.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei