Dos explosiones y un incendio en la empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) en Tarragona, España, dejó como saldo un muerto, seis heridos y un desaparecido.

Además, se informó que hay una persona desaparecida, empleada de la empresa, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el Departamento de Interior.

La primera explosión afectó un tanque de óxido de etileno de la empresa, mientras que la segunda fue en una instalación externa, según ha informado el consejero de Interior, Miquel Buch.

La onda expansiva provocó el derrumbe de una vivienda en el barrio tarraconense de Torreforta, donde murió una persona.

Fuentes de UGT, el sindicato en la planta IQOXE (Industrias Químicas de Óxido de Etileno) confirmaron que en el momento de la explosión otras empresas estaban trabajando en la planta en tareas de mantenimiento.

Las plantas de alrededor han activado el plan de autoprotección (PAU), con lo que se han cortado las comunicaciones. La explosión ha sido por óxido de etileno, altamente inflamable, y probablemente se ha originado en el reactor o en una de las líneas de acompañamiento del mismo.

El óxido de etileno es un gas incoloro inflamable que se utiliza en la industria como materia prima para elaborar fibras de poliéster, anticongelantes y detergentes.