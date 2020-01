Video del ataque al avión ucraniano

Un video difundido por un aficionado y que se viralizó en las redes sociales, comprueba que fueron dos y no uno, los misiles que derribaron el avión ucraniano con más de 170 personas a bordo.

Tras primero negarlo y luego confirmarlo, ahora un nuevo video muestra cómo son dos los misiles con los que Irán derribaron el avión del vuelo 752 de Ukraine International Airlines el 8 de enero, en el que murieron 176 personas.

Los misiles fueron lanzados desde una base militar iraní a unos 13 kilómetros de distancia de la aeronave. Estas imágenes responden a por qué el transpondedor del avión dejó de funcionar segundos antes de ser impactado por segunda vez.

El nuevo video muestra el avión en llamas y que no cayó a tierra inmediatamente, sino que dio vueltas hacia el aeropuerto internacional de Teherán. Minutos más tarde explotó y se derrumbó cerca de la aldea de Khalaj Abad.

The New York Times confirmó que el nuevo video fue grabado por una cámara en el techo de un edificio cerca de la aldea de Bidkaneh, a poco más de seis kilómetros de un sitio militar iraní. Amir Ali Hajizadeh, comandante de la unidad de espacio aéreo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que se lanzaron misiles desde una base cerca de allí.

El ejército iraní responsabilizó por el ataque a un "error humano" y dijo que el avión había sido identificado erróneamente como un misil de crucero sobrevolando Teherán. Pero la ruta de vuelo sugeriría lo contrario.

La aeronave estaba subiendo a unos 600 metros por minuto cuando se disparó el primer misil, según un análisis del diario estadounidense con datos del vuelo, cuya actividad desde el aeropuerto internacional de Teherán fue normal en la mañana del 8 de enero, y fue uno de los 19 aviones que despegaron en las horas posteriores a que Irán lanzara misiles en bases militares en Irak que albergaban tropas estadounidenses.