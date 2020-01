Claudio Paul Caniggia y Sofia Bonelli en sus vacaciones.

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli no paran de generar noticias en los últimos días. Primero con la suspensión de su casamiento, luego con la nueva fecha de la boda y ahora, teniendo sexo en plena pileta. Hubo un video donde los protagonistas fueron sorprendidos in fragantis en Punta del Este.

Las imágenes tuvieron lugar en la ciudad uruguaya, se ve a la feliz pareja en una pileta, abrazados, ella arriba de él, y haciendo movimientos ascendentes y descendentes... Sin dudas, muchos afirmaron que estaban teniendo sexo a la vista de todos.

Con esta filtración, no sería raro que comiencen a llegar las críticas públicas de Mariana Nannis, y las de Alex y Charlotte Caniggia, que seguramente se avergonzarán del video de su padre teniendo relaciones.

Mientras analizan la oferta para estar en El Bailando, ellos disfrutan de las vacaciones, el amor y el sexo de pareja.

Video gentileza Confrontados (Canal 9)