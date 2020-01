Demoras y cancelaciones de vuelos por la tormenta, CANAL 26

La tormenta eléctrica que afecta a la Ciudad y el Conurbano bonaerense provocó desvíos, demoras y hasta cancelaciones en vuelos desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano.

Como consecuencia de las fuertes lluvias, que incluyeron actividad eléctrica, al menos dos vuelos debieron ser cancelados: tenían como destinos a la ciudad de Santa Fe y la de Comodoro Rivadavia.

Asimismo, algunos servicios debieron s, así como varios vuelos que debían partir en la mañana se vieron afectados y sufrieron varias horas de demora.

Las complicaciones en el tránsito aéreo se dan en pleno recambio de quincena de las vacaciones de verano.