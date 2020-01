Marcha por Alberto Nisman

El espacio Juntos por el Cambio, que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, convocó a participar el próximo sábado de la marcha en la Plaza del Vaticano por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En un comunicado, los tres partidos se sumaron a la convocatoria que había comenzado a través de las redes sociales para el 18 de enero a las 18:00 en la Plaza del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso #Nisman, y no crean en nada de lo que diga Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 13, 2020

La ex diputada y referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el actual legislador Fernando Iglesias adelantaron su participación en el encuentro y convocaron a sus seguidores a sumarse, mientras que también podría asistir el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.

"El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

Iglesias, por su parte, convocó a la marcha y aseguró que Nisman fue asesinado.

Si bien la principal marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, algunos usuarios extienden la convocatoria a otras plazas del país e incluso a otros países.

En ese sentido, proponen marchar también en Punta del Este -a las 18- hacia la escultura "La Mano" ubicada en Playa Brava, al consulado argentino en Toronto (Canadá), Roma y Milán.