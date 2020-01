Hyundai con el apoyo de Uber creó el prototipo del "Taxi volador".

La compañía coreana Hyundai Motor Co. presentó oficialmente su prototipo de taxi volador en la CES 2020 (Consumer Electronic Show), una de las ferias de tecnología más importante del planeta que se realiza en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Para desarrollarlo, la empresa se asoció con la compañía estadounidense Uber Technologies Inc y de la unión surgió el proyecto S-A1. Los primeros prototipos serán utilizados por Uber para brindar un servicio de "taxi aéreo".

El primer concepto PAV S-A1 es un vehículo que puede despegar y aterrizar de forma vertical. Puede alcanzar, según los fabricantes, los 290 kilómetros por hora. Las empresas informaron que el PAV S-A1 será operado en principio por un piloto durante la etapa inicial de comercialización.

Sin embargo, el objetivo es que luego este tipo de vehículos se manejen de forma autónoma una vez que se desarrollen las tecnologías pertinentes.

“Hyundai es nuestro primer socio de vehículos con experiencia en la fabricación de coches de pasajeros a escala mundial. Hyundai tiene el potencial para construir vehículos Uber Air a tasas nunca vistas en la industria aeroespacial actual, produciendo aviones de alta calidad y confiabilidad en grandes volúmenes para reducir los costos de pasajeros por viaje”, remarcó Eric Allison, jefe del servicio de taxi aéreo de Uber llamado Uber Elevate. Hyundai remarcó que la combinación de su fuerza de fabricación con la tecnología de Uber les ayudará a dar “un gran salto adelante” para lanzar una vibrante red de taxi aéreo en los próximos años.



Por otro lado, Hyundai adelantó que planea invertir 100 billones de wones (86.600 millones de dólares) en los próximos cinco años para fortalecer su presencia en los futuros mercados de movilidad.