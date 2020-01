Martín Bossi junto a Fernando Dente.

Martín Bossi está ensayando el musical Kinky Boots, un musical exitoso de Broadway. El elenco se completa con su compañero Fer Dente y muchos talentos más arriba del escenario. Harán las funciones en el teatro Astral y este miércoles 15 es el estreno.

En una entrevista reconoce que no le gusta hablar sobre su vida privada de la que se sabe poco o nada y tiene una mirada crítica de cómo los medios construyen las noticias y cuestiona que se les exija a los actores mostrar su intimidad: "Mi entorno sabe que es mentira cualquier cosa que se diga sobre mí en los medios".

Desde hace 9 meses se prepara para interpretar a Simón, un boxeador que de noche se viste de mujer. En la historia, este transformista de nombre artístico Lola ayuda a Charlie (Dente), un joven empresario que busca salvar de la quiebra la fábrica de calzados que heredó de su padre. Juntos planean crear una línea de botas para drag queens.

Martín Bossi personificando a Lola en "Kinky Boots"

Sobre "Kinky Boots" y su trabajo de humorista, Bossi declara: "Hice comedia musical desde que arranqué hace 10 años. Es muy odioso lo que voy a decir, pero cuando me ofrecieron la obra no me resultó un desafío para nada. Me resulta hasta un enorme descanso, muy divertido, como cuando decís: “Merezco unas hermosas vacaciones laburando”.



El personaje de "Lola" lucha por la igualdad y el cumplir sus sueños. “Lola dice: `La desobediencia es la base del éxito´. Lola es desobediente. En realidad no es una travesti, sino un hombre que se viste de mujer, exagerando sus movimientos. Es un hombre jugando a ser mujer al extremo".

Martín Bossi junto a su productor Tommy Pashkus en pleno Broadway.

El año pasado, Bossi viajó a los Estados Unidos para estudiar canto y baile. Además, realizó un trabajo minucioso de observación para empaparse de la cultura drag queen.