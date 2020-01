Stephen Maguire en pleno golpe de billar.

Steve Davies es una gloria británica del billar y habló de este golpe histórico sobre su colega. "Es el golpe más increíble de la historia... no había visto nada así en mi vida", dijo el inglés, ya retirado, pero toda una palabra autorizada para opinar si de este deporte.



Davies hacía referencia a lo que recién había pasado en el Alexandra Palace de Londres, Inglaterra. Allí, sobre una de las mesas, el escocés Stephen Maguire había realizado uno de los golpes más espectaculares.

La situación se dio en el Masters de snooker, una modalidad británica del billar para dos jugadores, que se practica en una mesa más larga de lo habitual y que se juega con un taco y 22 bolas de diferentes colores.

La ronda inaugural del torneo lo tuvo a Maguire enfrentando al australiano Neil Robertson. Y la reacción de este último al ver el golpe de su rival fue imperdible: se quedó sin palabras y con la boca abierta.

La bola blanca terminó entrando también, pero eso no evitó que todos los presentes ovacionaran al escocés, quien además terminaría ganando su partida.

Mirá el momento.