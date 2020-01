Horacio Rodríguez Larreta, NA.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se plantó en defender el dinero que el Gobierno nacional pretender recortarle. El reparto de la masa de recursos correspondientes a la Coparticipación Federal ha generado una polémica y muchos cruces en los últimos tiempos.

Es que la administración del presidente Alberto Fernández, tal como lo dio a conocer en diciembre cuando se realizó la transición, tomó la decisión de "podar" una caja que este año representaría unos $ 126.000 millones para la Capital Federal, un 3,5% de recursos federales.

Fue entonces que en los últimos días, funcionarios de la Casa Rosada aseguraron que ese recorte rondaría en punto de coparticipación y equivaldría a restar cerca de $ 35.000 millones a "la ciudad más opulenta de la Argentina" (como sostiene Alberto).

Por estas horas, la pelea de los fondos crece. Ya se veía venir cuando la Ciudad revalidó a las apuradas en la Legislatura un convenio suscripto con el gobierno de Mauricio Macri para reafirmar su porcentaje de la torta de recursos. Y quedó remarcada cuando la ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner, denunció la "gran desigualdad" que hay entre los porteños y el resto de los argentinos, y abogó por una "razonable distribución los recursos" al encarar un acto en La Matanza.

En su primera visita a la Rosada, Larreta supo por boca del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que el Gobierno nacional revisaría los fondos coparticipables que, en 2016, poco después del desembarco de Mauricio Macri en la presidencia, saltaron del 1,4% al 3,75%, y que en 2018, a raíz del Consenso Fiscal, bajaron al 3,5%.

Sobre este punto, se justificó en la transferencia de las competencias de seguridad, junto con los recursos necesarios para hacer frente a los sueldos de los más de 20.000 agentes de la Policía Federal Argentina reconvertidos en efectivos de la Policía de la Ciudad.

Desde la oposición capitalina señalaron que los montos girados superaban con creces las necesidades presupuestarias para hacer frente a los haberes de los uniformados traspasados, por los cuales se proyectan en 2020 erogaciones por $ 51.000 millones.

Por estas horas, Larreta asegura que no dará el brazo a torcer y defenderá el cálculo que terminó de cocerse entre diciembre de 2015 y enero de 2016, con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich como contraparte. "El cálculo se hizo muy bien, muy a conciencia, porque Patricia (Bullrich) negoció a cara de perro y no quería que se le restara un solo peso de más de su caja. Aceptamos un diálogo racional pero tiene que haber alguna razonabilidad en el cálculo y no solo un capricho", aseguró a un funcionario porteño empapado en la negociación, bajo la condición de anonimato, a sabiendas que la delicada discusión involucra de primera mano a Larreta y su vicejefe, Diego Santilli; a "Wado" De Pedro y al jefe de asesores del presidente, Juan Manuel Olmos.

En la sede gubernamental de Parque Patricios subrayan que el diálogo se da "en buenos términos", pero no dejan de quejarse porque ven que, más allá del trasfondo de la discusión técnica -encargada a la secretaria de Relaciones con las Provincias, Silvina Batakis, y el titular de Economía y Finanzas porteño, Martín Mura- hay una razón política que motiva la reyerta.

Tras aprobar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fijó aún más restricciones al atesoramiento en dólares y más presión tributaria al campo y otros sectores inmunes a la crisis, el Gobierno nacional podría pretender alimentar esa esquema de "sacarle a los ricos para darle a los pobres", más aún con el distrito que gobierna el líder opositor con mayor proyección política. También, interpretan, puede ser una señal de disciplinamiento hacia otras provincias con números en rojo.

Hasta ahora, se discute el tema de frente, sin presentaciones a la Corte. Salvo que aparezca un planteo considerado "irracional y caprichoso". Afirman que hay un "camino del buen diálogo". Pero en caso de no detener la rebaja que se plantea a La Ciudad, Larreta contempla llevar a discusión los subsidios al transporte y la regulación de las tarifas de luz y gas, que hoy discurren por andariveles distintos.