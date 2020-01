Escándalo en el plantel del Manchester City

El diario “The Sun” publicó que los jugadores del Manchester City organizaron una fiesta privada con 22 modelos italianas tras la goleada por 6-1 ante el Aston Villa.

“Fue una fiesta de Navidad retrasada, han pasado los últimos meses organizándolo”, aseguró una fuente al medio inglés, que se encargó de reunir las distintas fotos que las jóvenes subieron a sus redes sociales y que son utilizadas como indicios firmes por un hilo en común entre todas las imágenes: fueron tomadas en el exclusivo Mere Golf Resort and Spa, ubicado en la localidad de Knutsford.

Pese a que no se filtraron mayores detalles, la prensa también advirtió que existió toda una logística previa: las invitadas llegaron al hotel británico desde Milán (Italia) varias horas antes del partido de los Ciudadanos frente a Aston Villa y posteriormente se trasladaron hacia otro sitio para encontrarse con los deportistas.

“Ni las mujeres ni las novias de los jugadores estaban invitadas”, afirmó la fuente en cuestión al mismo medio.

Trascendió además que entre las invitadas hubo modelos y periodistas, algunas de ellas famosas también gracias a su influencia en las redes sociales donde cuentan con miles de seguidores.

Paula Amira, por citar un ejemplo, es una de las jóvenes que compartió fotos cuando estuvo alojada en el lujoso Mere, que cuenta con 81 habitaciones. Entre las imágenes que se esparcieron por la prensa europea se pudo ver a las mujeres disfrutando de las instalaciones, sin embargo, el testigo anónimo advirtió: “Los jugadores no festejaron con las chicas dentro de Mere”.

Por intermedio de las distintas redes sociales, las chicas fueron dando cuenta de las diferentes actividades que realizaron en el resort para una cita que se había planificado con “meses” de anticipación: “Un enlace del club ha pasado los últimos meses organizándola”, citaron los portales ingleses a una fuente que prefirió resguardar su identidad.