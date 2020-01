"PCDA S.A. dueña de la marca PAULA CAHEN D´ANVERS comunica que repudia fuertemente el hecho de público conocimiento de violencia contra los animales realizado por el señor Federico Alvarez Castillo. Cabe aclarar que el señor fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda", comunicado oficial en el Facebook e Instagram de la marca.

Álvarez Castillo y Cahen D'Anvers, quienes tuvieron una relación sentimental de más de 20 años y dos hijos, fundaron la marca juntos. Luego, la diseñadora la vendió al fondo de inversión Exxel.

A este repudio se sumaron varios famosos, como Nicole Neumann, Cande Tinelli, Nancy Dupláa y Eugenia la China Suárez, entre otros.